Диего Лопес дважды взвесился перед турниром UFC в Белом доме, чтобы стать запасным

Двукратный претендент на титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) бразилец Диего Лопес дважды прошёл взвешивание перед выступлением на турнире UFC Freedom 250, который состоится 15 июня в Вашингтоне (США).
Изначально Лопес уложился в лимит для своего поединка против американца Стива Гарсии, который откроет кард, после чего, через непродолжительное время, уложился в лимит лёгкого веса (до 70 кг), чтобы страховать чемпионский бой между грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гейджи.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Freedom 250.
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