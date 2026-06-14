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«Шокирующая новость». Камил Гаджиев отреагировал на уход Бадаева из ACA

«Шокирующая новость». Камил Гаджиев отреагировал на уход Бадаева из ACA
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Российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал уход Асланбека Бадаева с поста вице-президента ACA.

«Я думаю, что АСА это лига, которая находится в таком состоянии, что там не так много решают личности. Решает система, которая неплохо работает. Поэтому сегодня компетенция управленца не так важна. Для индустрии это действительно шокирующая новость. Но все быстро привыкнут, к тому же Асланбек Бадаев никуда не делся, у него есть большой медийный ресурс. Он продолжит работать дальше. Во всём надо искать плюсы, это позволит ему быть более независимым. Для лиги ничего не изменится, а для Бадаева — новый этап развития», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

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