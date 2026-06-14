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Американец Джесси Родригес стал чемпионом мира в третьей весовой категории

Американец Джесси Родригес стал чемпионом мира в третьей весовой категории
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В Глендейле (США) прошёл вечер профессионального бокса, в главном бою которого непобеждённый чемпион мира в двух весовых категориях американец Джесси Родригес (23-0, 16 KO) сразился за титул WBA в легчайшем дивизионе (до 53,5 кг) с соотечественником Антонио Варгасом (19-1-1, 11 KO).

Поединок завершился победой Родригеса техническим нокаутом в шестом раунде.

Джесси Родригесу 26 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2017 году, в 2022-м стал чемпионом мира во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг), в 2023-м – объединённым чемпионом в наилегчайшем весе (до 50,8 кг), в 2024-м – двукратным чемпионом во втором наилегчайшем весе, в 2025-м — объединённым чемпионом во втором наилегчайшем весе.

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