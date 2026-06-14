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Маурисио Руффи — Майкл Чендлер: ориентировочное время начала боя — 4:00 мск

Маурисио Руффи — Майкл Чендлер: ориентировочное время начала боя — 4:00 мск
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15 июня в Вашингтоне, США, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Freedom 250, в рамках которого бывший претендент на титул в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер проведёт поединок с бразильцем Маурисио Руффи. Ориентировочное начало поединка Руффи — Чендлер — 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Маурисио Руффи — Майкл Чендлер
15 июня 2026, понедельник. 04:00 МСК
Маурисио Руффи
Не началось
Майкл Чендлер

В своём последнем бою, состоявшемся в апреле 2025 года на UFC 314, Чендлер проиграл техническим нокаутом британцу Пэдди Пимблетту. Руффи в январе на турнире UFC 325 победил техническим нокаутом азербайджанца Рафаэля Физиева.

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