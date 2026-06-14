Маурисио Руффи — Майкл Чендлер: ориентировочное время начала боя — 4:00 мск

15 июня в Вашингтоне, США, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Freedom 250, в рамках которого бывший претендент на титул в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер проведёт поединок с бразильцем Маурисио Руффи. Ориентировочное начало поединка Руффи — Чендлер — 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В своём последнем бою, состоявшемся в апреле 2025 года на UFC 314, Чендлер проиграл техническим нокаутом британцу Пэдди Пимблетту. Руффи в январе на турнире UFC 325 победил техническим нокаутом азербайджанца Рафаэля Физиева.

Чендлер рассказал, что отмена боя с Макгрегором его не сломала