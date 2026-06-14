Макс Холлоуэй: Оливейра — настоящий боец смешанного стиля, просто убийца

Экс-чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй высказался о бывшем сопернике бразильце Чарльзе Оливейре.

«Оливейра – просто убийца. Раньше все знали только о его джиу-джитсу, но его стойка стала намного лучше. Если вы пересмотрите его досрочные победы, то увидите, что в большинстве случаев он не просто финиширует людей приёмом, он потрясает их в стойке, а затем проводит приём. Он настоящий боец смешанного стиля. Я видел интервью, где он сказал, что раньше он был Оливейрой с джиу-джитсу, теперь же он MMA-Оливейра, и я согласен с этим», — сказал Холлоуэй на своём YouTube-канале.