Шон О'Мэлли — Айманн Захаби: ориентировочное время начала боя — 5:00 мск

15 июня в Вашингтоне, США, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Freedom 250, в рамках которого бывший чемпион организации в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли проведёт поединок с канадцем Айманном Захаби. Ориентировочное начало поединка О'Мэлли — Захаби – 5:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В своём последнем бою, состоявшемся в январе на турнире UFC 324, О'Мэлли победил единогласным судейским решением китайца Сонга Ядонга. Захаби в октябре на UFC Fight Night 262 победил раздельным решением эквадорца Марлона Веру.

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