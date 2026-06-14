Коваленко рассказал, за кого будет болеть в поединке Перейры и Гана

Российский боец смешанного стиля Николай Коваленко высказался о предстоящем поединке в тяжёлом весе (до 120 кг) между французом Сирилем Ганом и бразильцем Алексом Перейрой, который состоится в ночь на 15 июня на турнире UFC в Белом доме США.

«Я лично буду болеть за Алекса Перейру. Это исторический бой. Если он победит, то станет чемпионом в третьей весовой категории. А это очень круто будет. Стилями они очень похожи, сильные ударники. Думаю, будет хорошая перестрелка в стойке», — сказал Николай Коваленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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