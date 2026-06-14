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Иржи Прохазка дал прогноз на бой Гейджи — Топурия

Иржи Прохазка дал прогноз на бой Гейджи — Топурия
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Бывший чемпион UFC чех Иржи Прохазка высказался о предстоящем поединке за титул в лёгком весе (до 70 кг) между грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гейджи, который состоится 15 июня на турнире в Белом доме.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гейджи

«Мне нравится Джастин. Но я верю, что в этом бою победит Топурия», — сказал Прохазка в интервью пресс-службе UFC.

Илии Топурии 29 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В 2024-м стал чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг), после чего провёл одну защиту. В 2025-м завоевал титул в лёгком весе (до 70 кг). Всего на его счету в организации девять побед и ни одного поражения.

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