Иржи Прохазка дал прогноз на бой Гейджи — Топурия

Бывший чемпион UFC чех Иржи Прохазка высказался о предстоящем поединке за титул в лёгком весе (до 70 кг) между грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гейджи, который состоится 15 июня на турнире в Белом доме.

«Мне нравится Джастин. Но я верю, что в этом бою победит Топурия», — сказал Прохазка в интервью пресс-службе UFC.

Илии Топурии 29 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В 2024-м стал чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг), после чего провёл одну защиту. В 2025-м завоевал титул в лёгком весе (до 70 кг). Всего на его счету в организации девять побед и ни одного поражения.

Яркие победы Илии Топурии