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Николай Коваленко дал прогноз на бой Илии Топурии и Джастина Гейджи

Николай Коваленко дал прогноз на бой Илии Топурии и Джастина Гейджи
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Российский боец смешанного стиля Николай Коваленко высказался о предстоящем поединке за титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) между грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гейджи, который состоится 15 июня на турнире в Белом доме.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гейджи

«Нельзя недооценивать Гейджи. Просто у него есть образ не самого умного бойца. Если он начнёт перестреливаться в стойке, более молодой и быстрый Топурия выиграет. Потому что Илия поменьше габаритами, помоложе. Гейджи может найти успех в борьбе. Но мне кажется, что победит Топурия. Очень хочется, чтобы сильнее оказался Илия. И мы увидели его противостояние с Махачевым», — сказал Николай Коваленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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