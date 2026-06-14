Николай Коваленко дал прогноз на бой Илии Топурии и Джастина Гейджи

Российский боец смешанного стиля Николай Коваленко высказался о предстоящем поединке за титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) между грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гейджи, который состоится 15 июня на турнире в Белом доме.

«Нельзя недооценивать Гейджи. Просто у него есть образ не самого умного бойца. Если он начнёт перестреливаться в стойке, более молодой и быстрый Топурия выиграет. Потому что Илия поменьше габаритами, помоложе. Гейджи может найти успех в борьбе. Но мне кажется, что победит Топурия. Очень хочется, чтобы сильнее оказался Илия. И мы увидели его противостояние с Махачевым», — сказал Николай Коваленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.