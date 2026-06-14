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Алекс Перейра — Сириль Ган: ориентировочное время начала боя — 5:30 мск

Алекс Перейра — Сириль Ган: ориентировочное время начала боя — 5:30 мск
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15 июня в Вашингтоне, США, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Freedom 250. В соглавном событии бывший чемпион организации в двух весовых категориях бразилец Алекс Перейра сразится за временный титул в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) с французом Сирилем Ганом. Ориентировочное начало поединка Перейра — Ган – 5:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Сириль Ган

В своём последнем бою, состоявшемся в октябре на турнире UFC 320, Перейра победил техническим нокаутом россиянина Магомеда Анкалаева. Ган в октябре на UFC 231 сразился за титул с британцем Томом Аспиналлом, однако поединок был признан несостоявшимся из-за непреднамеренного тычка в глаз.

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