Артём Вахитов проиграл в первом бою на Гран-при Glory

В Роттердаме, Нидерланды, завершился турнир по кикбоксингу Glory Collision 9, в рамках которого состоялся однодневный Гран-при в полутяжёлом весе, где принял участие бывший чемпион дивизиона россиянин Артём Вахитов. На стадии четвертьфинала Вахитов встретился с ганцем Майклом Боапеа, проиграв единогласным судейским решением.

Артёму Вахитову 35 лет. Уроженец Прокопьевска неоднократно становился чемпионом России и мира по кикбоксингу и тайскому боксу. С 2009 года выступает в профессионалах. С 2013 года выступает в Glory, где становился чемпионом в полутяжёлом весе.

Сириль Ган провёл спарринг с Артёмом Вахитовым