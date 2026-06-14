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Артём Вахитов проиграл в первом бою на Гран-при Glory

Артём Вахитов проиграл в первом бою на Гран-при Glory
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В Роттердаме, Нидерланды, завершился турнир по кикбоксингу Glory Collision 9, в рамках которого состоялся однодневный Гран-при в полутяжёлом весе, где принял участие бывший чемпион дивизиона россиянин Артём Вахитов. На стадии четвертьфинала Вахитов встретился с ганцем Майклом Боапеа, проиграв единогласным судейским решением.

Артёму Вахитову 35 лет. Уроженец Прокопьевска неоднократно становился чемпионом России и мира по кикбоксингу и тайскому боксу. С 2009 года выступает в профессионалах. С 2013 года выступает в Glory, где становился чемпионом в полутяжёлом весе.

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