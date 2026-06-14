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Малыхин — о завершении карьеры: иногда думаю, не рано ли ушёл

Малыхин — о завершении карьеры: иногда думаю, не рано ли ушёл
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Бывший чемпион ONE FC в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин высказался о решении завершить профессиональную карьеру.

«У меня замечательная карьера. Сейчас иногда смотрю бои вечерком, вижу какие-то яркие моменты, и в голову закрадывается мысль: «Не рано ли ушёл?» Вообще нежданно-негаданно начал заниматься боями. Помню, как все начиналось: приезжал к друзьям в Новосибирск, мы пришли на какой-то турнир по ММА. Мне сказали: «Надо тебе выскочить». Я без подготовки, без дела так выскакивал на турнир и выигрывал», – приводит слова Малыхина издание MMA.Metaratings.ru.

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