Илия Топурия — Джастин Гейджи: ориентировочное время начала боя — 6:00 мск

15 июня в Вашингтоне, США, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Freedom 250. В главном бою чемпион в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия проведёт защиту против американца Джастина Гейджи. Ориентировочное начало поединка Топурия — Гейджи – 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В своём последнем бою, состоявшемся в июне 2025 года на турнире UFC 317, Топурия нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру, завоевав вакантный титул в лёгком весе. Гейджи в январе на UFC 324 победил единогласным судейским решением британца Пэдди Пимблетта.

Тренировка Илии Топурии перед боем в Белом доме