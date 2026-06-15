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Илия Топурия — Джастин Гейджи: ориентировочное время начала боя — 6:00 мск

Илия Топурия — Джастин Гейджи: ориентировочное время начала боя — 6:00 мск
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15 июня в Вашингтоне, США, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Freedom 250. В главном бою чемпион в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия проведёт защиту против американца Джастина Гейджи. Ориентировочное начало поединка Топурия — Гейджи – 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гейджи

В своём последнем бою, состоявшемся в июне 2025 года на турнире UFC 317, Топурия нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру, завоевав вакантный титул в лёгком весе. Гейджи в январе на UFC 324 победил единогласным судейским решением британца Пэдди Пимблетта.

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UFC в Белом доме: исторический заход Перейры! А в главном бою — Топурия и Гейджи. LIVE

Тренировка Илии Топурии перед боем в Белом доме

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