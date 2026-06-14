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«Сириль перестучит Алекса, если настроится». Махачев — о бое Перейра — Ган

«Сириль перестучит Алекса, если настроится». Махачев — о бое Перейра — Ган
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34-летний действующий обладатель титула UFC в весовой категории до 77 кг россиянин Ислам Махачев высказался о предстоящем поединке в тяжёлом весе (до 120 кг) между французом Сирилем Ганом и бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Сириль Ган

— Какой бой в Белом доме ты бы больше всего хотел посмотреть?
— Я бы посмотрел бой Ган — Перейра.

— Думаешь, будет интересно?
— Знаешь, у Сириля два варианта. Скажу прямо: если он дерётся, не испугавшись, то дерётся хорошо. Но если он в какой-то момент психологически не может настроиться… Мы уже видели такие примеры. Думаю, если Сириль настроится, спокойно на дистанции перестучит Перейру как опытный ударник. Но Перейра тоже может всё закрыть за один удар. Этот бой мне стилистически интересен — посмотреть, сможет ли Ган удержать его на дистанции, — сказал Махачев в интервью журналисту Адаму Зубайраеву на его YouTube-канале.

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