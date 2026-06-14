«Пусть пришлёт место». Хамзат Чимаев предложил Диллону Дэнису решить конфликт на улице

Бывший чемпион UFC в среднем весе, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев прокомментировал стычку с обладателем титула лиги Misfits в полутяжёлом весе американцем Диллоном Дэнисом во время борцовской схватки на турнире RAF.

«Не хотел, чтобы это произошло. Но этот тупица попытался меня сабнуть. Он знал, что не на моём уровне в борьбе, поэтому пытался сделать вот такое. Если бы он заставил меня сдаться, я бы больше никогда не тренировался. Я пытался сдержаться… Но идиот сделал глупость. Вообще не ожидал, что он такое может сделать, не был к этому готов. Мой фокус был только на победе.

После схватки вообще хотел предложить ему разобраться на улице. Я уже предлагал ему, но он не хочет. Диллон знал, что там много охраны и сделал это дерьмо. Так что… Если захочет разобраться на улице, пусть просто пришлёт место и время, я готов», — сказал Чимаев в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.