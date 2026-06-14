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«Отправляйте контракт». Махачев заявил, что готов провести следующий бой в UFC в июле

«Отправляйте контракт». Махачев заявил, что готов провести следующий бой в UFC в июле
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34-летний действующий обладатель титула UFC в весовой категории до 77 кг россиянин Ислам Махачев рассказал, что готов принять следующий бой уже в июле.

«Бывает, что ты молчишь, а они все болтают, болтают и болтают. И люди начинают им верить! В UFC так не бывает, что ты захотел и сразу дерёшься на следующем турнире. Он говорит: «Прими бой». Я приму, но нет же контракта! Что приму вообще? Я так и ответил, чтобы мне отправили контракт. У меня нет никаких травм. У меня есть старая травма руки, но я её буду оперировать уже после завершения карьеры. А сейчас это не причина, чтобы бои срывались. Готов, отправляйте контракт. Сейчас я на сборах, в июле уже буду готов драться. Сейчас контракта нет — может быть, это будет Иан Гарри или Моралес. Этого не решаю и не выбираю», — сказал Махачев в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.

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