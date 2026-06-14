Иржи Прохазка выбрал победителя в бою Перейра — Ган

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка высказался о предстоящем поединке в тяжёлом весе (до 120 кг) между французом Сирилем Ганом и бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250.

«Верю, что Алекс сможет это сделать, но глянем, как он справится с перемещениями в тяжёлом весе», — сказал Прохазка в интервью пресс-службе UFC.

Алексу 38 лет. В профессиональном рекорде в ММА бразильского бойца 13 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и три поражения. Поатан дебютировал в профи в 2015 году.

Сирилю, в свою очередь, 36 лет. В профессиональном рекорде Гана 13 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и два поражения.