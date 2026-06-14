Илия Топурия отпраздновал победу над Гейджи за сутки до боя в компании с Усиком

Непобеждённый 29-летний чемпион UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия отпраздновал победу над обладателем временного титула UFC в категории до 70 кг американцем Джастином Гейджи за сутки до боя в компании с экс абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком. Их поединок станет главным событием турнира UFC White House — Freedom 250 15 июня.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.