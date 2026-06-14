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Топовый боец UFC признался, что предвидел победу «ПСЖ» в ЛЧ в серии пенальти

Топовый боец UFC признался, что предвидел победу «ПСЖ» в ЛЧ в серии пенальти
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Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) француз Сириль Ган рассказал, что предвидел победу «ПСЖ» в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «Арсеналом» — 1:1 (4:3 пен.).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Я так рад. Это был невероятный матч. На самом деле, он был непростым из-за ситуации на поле. Например, гол на шестой минуте. Рад, но предвидел, что мы победим в серии пенальти», — сказал Ган в интервью порталу TNT Sports.

Игра проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште 30 мая. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия). Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов провёл на поле всю встречу.

Отметим, французские клубы в третий раз выиграли главный еврокубковый турнир. Ранее в 2025 году «ПСЖ» разгромил «Интер» (5:0) и впервые победил в Лиге чемпионов. В 1993 году «Марсель» также выиграл ЛЧ, одолев в финале «Милан» со счётом 1:0.

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