«Чеченцы именно за этим и пришли». Ковингтон — о потасовке Чимаева с Диллоном Дэнисом

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон поделился мыслями насчёт потасовки экс-обладателя титула UFC в среднем весе, представляющего ОАЭ, Хамзата Чимаева с чемпионом лиги Misfits в полутяжёлом весе американцем Диллоном Дэнисом. Также отметим, что в стычке участвовали сокомандники Борза.

«Похоже, чеченцы именно за этим и пришли. Они сразу же рванули на сцену. Такого быть не должно, больше это никогда не повторится. Мне нужно будет пересмотреть запись и разобраться, что именно произошло, но мы должны вести себя профессиональнее. Мы же не какие-то там отморозки», — сказал Ковингтон в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.