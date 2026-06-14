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Дана Уайт: безумие считать, что Гейджи не сможет нокаутировать Топурию

Дана Уайт: безумие считать, что Гейджи не сможет нокаутировать Топурию
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Президент UFC Дана Уайт высказался насчёт предстоящего поединка между непобеждённым 29-летним чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией и обладателем временного титула UFC в лёгком весе американцем Джастином Гейджи, который станет главным событием турнира UFC White House — Freedom 250. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне, США.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гейджи

«Илия, без сомнения, стоит на пороге великих свершений. Но и Топурия, и Гейджи обладают взрывной нокаутирующей силой, благодаря чему побеждают эффектными нокаутами. Это один из тех поединков, в котором победит тот, кто первым попадёт в подбородок. На 100% люди недооценивают Гейджи. Илия выглядит очень хорошо, но правда в том, что оба парня обладают невероятной нокаутирующей силой.

Дело в том, что люди говорят: «Гейджи на закате карьеры, он стар». Но Джастин по-прежнему отправляет людей спать. Списывать его со счетов и думать, что он не сможет попасть по Илии и задеть его за подбородок, — это безумие», — приводит слова Уайта портал Bloody Elbow.

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