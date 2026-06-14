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Махачев вспомнил, как вместе с Хабиб участвовал в драке против 500 человек

Махачев вспомнил, как вместе с Хабиб участвовал в драке против 500 человек
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34-летний действующий обладатель титула UFC в весовой категории до 77 кг россиянин Ислам Махачев вспомнил, как в детстве участвовал в драке вместе со своим близким другом, а также членом Зала славы UFC Хабибом Нурмагомедовым против 500 человек.

«Хабиб был для меня старшим, который показывал нам огромный пример. Мы с ним и в школе тренировались. Между собой не дрались, но вместе на разборки ходили. И вот так мы рядом жили, в 300-400 метрах друг от друга. С Хабибом у нас с первого дня были хорошие отношения.

Больше ли наш уличный рекорд, чем профессиональный? Если посчитать тот кипиш, по количеству людей там, наверное, было 500 на 500. Школа на школу. В какой-то момент мы не тянули, потому что были молодые, а с той стороны пришли взрослые ребята. Нам не хватало огня, уверенности. Хабиб подошёл, там был Гусейн, наш друг, потом Муса подошёл. И как-то пошло. Помню, они начали убегать, прыгать в машины. Тогда нам нужна была уверенность, мы её получили. Тогда человек 500 убежало. Можно это тоже записать им в рекорд», — сказал Махачев в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.

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