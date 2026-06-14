«Ему придётся сложно». Физиев объяснил, почему сомневается в победе Гейджи

11-й номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Азербайджан, Рафаэль Физиев высказался насчёт предстоящего поединка между непобеждённым 29-летним чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илиёй Топурией и обладателем временного титула UFC в лёгком весе американцем Джастином Гейджи, который станет главным событием турнира UFC White House — Freedom 250. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне, США.

«Топурия — хороший боксёр, а Джастин… Что есть у Джастина против хорошего боксёра? Тоже быть боксёром? Джастину придётся сложно. Но это ММА, всё может поменяться за пять секунд. Одним ударом всё может поменяться! Но Топурия — прекрасный боксёр, который может отключить свет в любой момент. И это дорогого стоит», — сказал Физиев в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.