Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Ему придётся сложно». Физиев объяснил, почему сомневается в победе Гейджи

«Ему придётся сложно». Физиев объяснил, почему сомневается в победе Гейджи
Комментарии

11-й номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Азербайджан, Рафаэль Физиев высказался насчёт предстоящего поединка между непобеждённым 29-летним чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илиёй Топурией и обладателем временного титула UFC в лёгком весе американцем Джастином Гейджи, который станет главным событием турнира UFC White House — Freedom 250. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне, США.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гейджи

«Топурия — хороший боксёр, а Джастин… Что есть у Джастина против хорошего боксёра? Тоже быть боксёром? Джастину придётся сложно. Но это ММА, всё может поменяться за пять секунд. Одним ударом всё может поменяться! Но Топурия — прекрасный боксёр, который может отключить свет в любой момент. И это дорогого стоит», — сказал Физиев в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.

Материалы по теме
UFC в Белом доме: исторический заход Перейры! А в главном бою — Топурия и Гейджи. LIVE
Live
UFC в Белом доме: исторический заход Перейры! А в главном бою — Топурия и Гейджи. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android