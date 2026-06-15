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Пётр Ян сообщил, что вновь лёг в больницу на лечение

Пётр Ян сообщил, что вновь лёг в больницу на лечение
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33-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) россиянин Пётр Ян сообщил, что вновь лёг в больницу на операцию, не уточнив, какие именно проблемы со здоровьем у него возникли.

«Всем добрый вечер. Я снова в больничке. Как говорится — день в карете, два пешком. Ну ничего. Прорвёмся!» — сказал Ян в видео на своей странице в социальной сети.

Пётр дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в 2014 году. В рекорде россиянина 20 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и пять поражений.

В своём последнем поединке, который состоялся 6 декабря и возглавил турнир UFC 323 в Лас-Вегасе, США, Пётр разделил октагон с грузином Мерабом Двалишвили. Для бойцов это был реванш. Ян одержал победу единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

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