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Геннадий Головкин введён в Международный зал боксёрской славы

Геннадий Головкин введён в Международный зал боксёрской славы
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Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF, WBA, IBO в среднем весе (до 72,6 кг), а ныне президент Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) введён в Международный зал боксёрской славы.

«Знаете, у меня так много историй со всеми этими классными чемпионами, отличными людьми, которые сейчас здесь… Я провёл отличное время с ними в этой боксёрской семье. Это вся моя жизнь. Сегодня хочу только благодарить тех людей, которые поддерживали меня. Для меня правда большая честь быть в Зале боксёрской славы. Даже трудно полностью выразить, что это признание значит для меня. Но я действительно ощущаю, что такое бокс. Возможно, выгляжу как молодой парень, но уважаю старую школу. Сейчас новые люди, новое поколение — они иногда даже не понимают, насколько важен бокс в жизни. Все люди, которые сейчас здесь, — легенды. Горжусь тем, что стою рядом с этими легендами. Спасибо!» — сказал Головкин во время официальной церемонии.

Торжественное мероприятие состоялось в США. Также отметим, Головкин стал первым казахстанцем в истории, который был включён в Зал боксёрской славы.

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