Шон О'Мэлли — Айманн Захаби: прямая онлайн трансляция боя начнётся в 5:00

Сегодня, 15 июня, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC White House — Freedom 250, в рамках которого состоится поединок между бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе американцем Шоном О'Мэлли (19-3) и шестым номером рейтинга UFC в категории до 61 кг канадцем ливанского происхождения Айманном Захаби (14-2).

Спортивный портал «Чемпионат» начнёт вести прямую онлайн трансляцию поединка, в которой отразит наиболее значимые детали и события, ориентировочно в 5:00 мск. Также отметим, что данное противостояние, как и весь турнир, будет доступен для просмотра на телеканале «Матч! Боец» и на онлайн-платформе UFC Fight Pass.