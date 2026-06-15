Алекс Перейра — Сириль Ган: прямая онлайн трансляция боя начнётся в 5:30 мск

Сегодня, 15 июня, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC White House — Freedom 250, в соглавном событии которого состоится поединок между бывшим чемпионом UFC в среднем и полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой (13-3) и экс-обладателем временного титула UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом (13-2-0-1). На кону их противостояния будет стоять звание временного чемпиона UFC в тяжёлом весе.

Спортивный портал «Чемпионат» начнёт вести прямую онлайн трансляцию поединка, в которой отразит наиболее значимые детали и события, ориентировочно в 5:30 мск. Также отметим, что данное противостояние, как и весь турнир, будет доступен для просмотра на телеканале «Матч! Боец» и на онлайн-платформе UFC Fight Pass.