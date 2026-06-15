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Илия Топурия — Джастин Гейджи: прямая онлайн трансляция боя начнётся в 6:00 мск

Илия Топурия — Джастин Гейджи: прямая онлайн трансляция боя начнётся в 6:00 мск
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В понедельник, 15 июня, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC White House — Freedom 250, в главном событии которого состоится поединок между непобеждённым 29-летним чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией и обладателем временного титула UFC в лёгком весе американцем Джастином Гейджи.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гейджи

Спортивный портал «Чемпионат» начнёт вести прямую онлайн трансляцию поединка, в которой отразит наиболее значимые детали и события, ориентировочно в 6:00 мск. Также отметим, что данное противостояние, как и весь турнир, будет доступен для просмотра на телеканале «Матч! Боец» и на онлайн-платформе UFC Fight Pass.

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