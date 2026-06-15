Илия Топурия — Джастин Гейджи: прямая онлайн трансляция боя начнётся в 6:00 мск

В понедельник, 15 июня, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC White House — Freedom 250, в главном событии которого состоится поединок между непобеждённым 29-летним чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией и обладателем временного титула UFC в лёгком весе американцем Джастином Гейджи.

Спортивный портал «Чемпионат» начнёт вести прямую онлайн трансляцию поединка, в которой отразит наиболее значимые детали и события, ориентировочно в 6:00 мск. Также отметим, что данное противостояние, как и весь турнир, будет доступен для просмотра на телеканале «Матч! Боец» и на онлайн-платформе UFC Fight Pass.