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Джон Джонс ответил, за кого болеет в бою Перейра — Ган

Джон Джонс ответил, за кого болеет в бою Перейра — Ган
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс высказался насчёт предстоящего боя между французом Сирилем Ганом и бразильцем Алексом Перейрой, который состоится сегодня, 15 июня, на турнире UFC White House — Freedom 250.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Сириль Ган

«Мы все знаем, что Алекс Перейра много гонял. Мне не терпится увидеть, на что он способен в плане силы и выносливости. При этом Сириль тренируется постоянно. Он полагается на свою лёгкость и подвижность, которые являются его сильной стороной. И мне просто не терпится увидеть, как Перейра справится в тяжёлом весе. Я скажу, за кого болею. Думаю, за Сириля, потому что если Ган сможет побить Алекса, это о многом говорит (улыбается). Но пусть победит сильнейший», — сказал Джонс в видео, опубликованном аккаунтом ketone в социальной сети.

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