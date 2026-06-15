Джон Джонс ответил, за кого болеет в бою Перейра — Ган

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс высказался насчёт предстоящего боя между французом Сирилем Ганом и бразильцем Алексом Перейрой, который состоится сегодня, 15 июня, на турнире UFC White House — Freedom 250.

«Мы все знаем, что Алекс Перейра много гонял. Мне не терпится увидеть, на что он способен в плане силы и выносливости. При этом Сириль тренируется постоянно. Он полагается на свою лёгкость и подвижность, которые являются его сильной стороной. И мне просто не терпится увидеть, как Перейра справится в тяжёлом весе. Я скажу, за кого болею. Думаю, за Сириля, потому что если Ган сможет побить Алекса, это о многом говорит (улыбается). Но пусть победит сильнейший», — сказал Джонс в видео, опубликованном аккаунтом ketone в социальной сети.