Начало турнира UFC в Белом доме отложено из-за погодных условий

В ночь с 14 на 15 июня на территории Белого дома в США состоится исторический турнир UFC White House — Freedom 250. Главным событием вечера станет титульный поединок в лёгком весе — действующий чемпион Илия Топурия встретится с обладателем временного пояса Джастином Гейджи.

Как сообщает официальный аккаунт UFC в соцсети X, начало турнира в Белом доме перенесено. Первоначально мероприятие было намечено на 03:00 мск, но из-за погодных условий старт отложили. Сообщается, что поединки начнутся в 04:00 мск.

В соглавном событии Алекс Перейра попытается покорить уже третью весовую категорию и будет биться за временный пояс в тяжёлом весе с Сирилем Ганом.