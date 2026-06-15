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В Сети разгораются слухи о возможном договорном бое на турнире UFC в Белом доме — Mirror

В Сети разгораются слухи о возможном договорном бое на турнире UFC в Белом доме — Mirror
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В преддверии турнира UFC Freedom 250, который состоится 15 июня в Вашингтоне (США) разгорелась неожиданная история после того, как Даниэль Кормье опубликовал переписку с Эриком Трампом, сыном президента США Дональда Трампа. Позднее этот пост был удалён, сообщает Mirror.

Согласно опубликованным скриншотам, в диалоге Трамп-младший сначала интересовался прогнозами на бои, однако затем перешёл к вопросу о возможной «договорённости» поединков.

«Скажу прямо: есть ли какие-то договорные бои завтра? Я присматриваюсь к бою Диего Лопеса и думаю, что сенсация там вполне возможна», — якобы говорится в сообщении.

Главным событием вечера станет титульный поединок в лёгком весе (до 70 кг), где действующий чемпион Илия Топурия, представляющий Испанию и Грузию, встретится с американцем Джастином Гейджи.

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