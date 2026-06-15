Сотрудники секретной службы выгнали Стрикленда с турнира UFC в Белом доме

Чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд был выведен с турнира UFC Freedom 250 сотрудниками Секретной службы США и другими правоохранительными органами из-за его политических высказываний, сообщает Daily Mail.

Стрикленд ранее в этом месяце заявлял, что ему запретили посещать это историческое мероприятие по ММА, которое проходит на Южной лужайке Белого дома, из-за его высказываний.

Однако Стрикленд в воскресенье всё же нарушил этот запрет и появился на фан-фесте турнира, проходившем неподалёку — в районе Эллипса в Вашингтоне.

После этого Стрикленда вывели с мероприятия, сотрудники Секретной службы.