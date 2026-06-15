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Сын Трампа отреагировал на слухи об интересе к договорным боям на турнире UFC в Белом доме

Сын Трампа отреагировал на слухи об интересе к договорным боям на турнире UFC в Белом доме
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Эрик Трамп, сын президента США Дональда Трампа, отреагировал на слухи о том, что он якобы интересовался у члена Зала славы UFC, а также бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американца Даниэля Кормье возможными договорными матчами на турнире в Белом доме.

«Это полная подделка! Я никогда не связывался с Дэниелом. Более того, это даже пугает», — написал Эрик Трамп на личной странице в социальной сети X.

Согласно опубликованным скриншотам в сети, в диалоге Трамп-младший сначала интересовался прогнозами на бои, однако затем перешёл к вопросу о возможном «договорном характере» поединков.

Главным событием вечера станет титульный поединок в лёгком весе (до 70 кг), где действующий чемпион Илия Топурия, представляющий Испанию и Грузию, встретится с американцем Джастином Гейджи.

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