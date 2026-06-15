Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Появилось фото, как сотрудники Секретной службы США выводили Шона Стрикленда с турнира UFC в Белом доме

Появилось фото, как сотрудники СС США выводили Стрикленда с турнира UFC в Белом доме
Комментарии

Американский чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд был выведен с турнира UFC Freedom 250 сотрудниками Секретной службы США (СС США) совместно с другими правоохранительными органами из-за его политических высказываний.

Ранее в этом месяце Стрикленд заявлял, что ему запретили посещать историческое мероприятие по ММА на Южной лужайке Белого дома именно по этой причине. Несмотря на запрет, в воскресенье он появился на фан-фесте турнира в районе Эллипса в Вашингтоне, после чего сотрудники Секретной службы вывели его с мероприятия.

Главным событием вечера станет титульный поединок в лёгком весе (до 70 кг), где действующий чемпион Илия Топурия, представляющий Испанию и Грузию, встретится с американцем Джастином Гейджи.

Материалы по теме
Сотрудники секретной службы выгнали Стрикленда с турнира UFC в Белом доме
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android