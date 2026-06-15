Появилось фото, как сотрудники СС США выводили Стрикленда с турнира UFC в Белом доме

Американский чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд был выведен с турнира UFC Freedom 250 сотрудниками Секретной службы США (СС США) совместно с другими правоохранительными органами из-за его политических высказываний.

Ранее в этом месяце Стрикленд заявлял, что ему запретили посещать историческое мероприятие по ММА на Южной лужайке Белого дома именно по этой причине. Несмотря на запрет, в воскресенье он появился на фан-фесте турнира в районе Эллипса в Вашингтоне, после чего сотрудники Секретной службы вывели его с мероприятия.

Главным событием вечера станет титульный поединок в лёгком весе (до 70 кг), где действующий чемпион Илия Топурия, представляющий Испанию и Грузию, встретится с американцем Джастином Гейджи.