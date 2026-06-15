Стрикленд отреагировал на своё задержание сотрудниками СС на турнире UFC в Белом доме

Чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд высказался о том, что был выведен с турнира UFC Freedom 250 сотрудниками Секретной службы США и другими правоохранительными органами из-за его политических высказываний.

«Я почти уверен, что не нарушал никаких законов», — сказал Стрикленд в видео из полицейского автомобиля.

Ранее в этом месяце Стрикленд утверждал, что из‑за своих высказываний ему запретили посещать это историческое ММА‑мероприятие на Южной лужайке Белого дома. В воскресенье, 14 июня, несмотря на запрет, он появился на фан‑фесте турнира в районе Эллипса в Вашингтоне. После этого сотрудники Секретной службы вывели Стрикленда с мероприятия.