Диего Лопес нокаутировал Стива Гарсию в первом бою турнира UFC в Белом доме

В ночь на 15 июня в Вашингтоне проходит турнир UFC Freedom 250, который пройдёт на лужайке перед Белым домом. В первом бою турнира бразилец Диего Лопес встретился с американцем Стивом Гарсией.

Бой закончился победой Лопеса нокаутом во втором раунде.

Главным событием вечера станет титульный поединок в лёгком весе (до 70 кг), где действующий чемпион Илия Топурия, представляющий Испанию и Грузию, встретится с американцем Джастином Гейджи.

В соглавном событии Алекс Перейра и Сириль Ган подерутся за временный титул в тяжёлом весе. Всего на турнире запланировано семь боёв.

Ранее сообщалось, что старт турнира был задержан на час из-за погодных условий.