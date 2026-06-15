Бо Никал победил Кайла Дакаса в первом раунде на турнире UFC в Белом доме

В ночь на 15 июня в Вашингтоне проходит турнир UFC Freedom 250, который пройдёт на лужайке перед Белым домом. В рамках турнира американец Бо Никал встретился с соотечественником Кайлом Дакасом.

Бой закончился досрочной победой Никала нокаутом за 26 секунд до конца первого раунда

Ранее в первом бою турнира бразилец Диего Лопес нокаутировал американца Стива Гарсию во втором раунде.

Главным событием вечера станет титульный поединок в лёгком весе (до 70 кг), где действующий чемпион Илия Топурия, представляющий Испанию и Грузию, встретится с американцем Джастином Гейджи.

В соглавном событии Алекс Перейра и Сириль Ган подерутся за временный титул в тяжёлом весе. Всего на турнире запланировано семь боёв.

Ранее сообщалось, что старт турнира был задержан на час из-за погодных условий.