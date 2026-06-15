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Бо Никал победил Кайла Дакаса в 1-м раунде, 15 июня 2026, UFC Freedom 250 в Белом доме

Бо Никал победил Кайла Дакаса в первом раунде на турнире UFC в Белом доме
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В ночь на 15 июня в Вашингтоне проходит турнир UFC Freedom 250, который пройдёт на лужайке перед Белым домом. В рамках турнира американец Бо Никал встретился с соотечественником Кайлом Дакасом.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Бо Никал (W) — Кайл Дакас
15 июня 2026, понедельник. 03:30 МСК
Бо Никал
Окончено
TKO
Кайл Дакас

Бой закончился досрочной победой Никала нокаутом за 26 секунд до конца первого раунда

Ранее в первом бою турнира бразилец Диего Лопес нокаутировал американца Стива Гарсию во втором раунде.
Главным событием вечера станет титульный поединок в лёгком весе (до 70 кг), где действующий чемпион Илия Топурия, представляющий Испанию и Грузию, встретится с американцем Джастином Гейджи.

В соглавном событии Алекс Перейра и Сириль Ган подерутся за временный титул в тяжёлом весе. Всего на турнире запланировано семь боёв.

Ранее сообщалось, что старт турнира был задержан на час из-за погодных условий.

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