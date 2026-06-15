Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шон О'Мэлли — Айманн Захаби: прямая онлайн трансляция боя началась

Шон О'Мэлли — Айманн Захаби: прямая онлайн трансляция боя началась
Комментарии

15 июня в Вашингтоне (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Freedom 250. В рамках карда бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли проводит бой против канадца Айманна Захаби. Поединок О’Мэлли — Захаби начался. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Шон О'Мэлли — Айманн Захаби
15 июня 2026, понедельник. 05:00 МСК
Шон О'Мэлли
Не началось
Айманн Захаби

В своём предыдущем выступлении на UFC 324 в январе О’Мэлли одержал победу единогласным решением судей над китайцем Сонгом Ядонгом. Захаби в октябре на турнире UFC Fight Night 262 взял верх раздельным решением над эквадорцем Марлоном Вера.

Главным событием вечера станет титульный бой в лёгком весе (до 70 кг), в котором чемпион Илия Топурия, представляющий Испанию и Грузию, встретится с американцем Джастином Гейджи.

Ранее сообщалось, что старт турнира был отложен на час из-за погодных условий.

Материалы по теме
UFC в Белом доме: турнир в самом разгаре! Ждём Топурию, Гейджи и Перейру. LIVE
Live
UFC в Белом доме: турнир в самом разгаре! Ждём Топурию, Гейджи и Перейру. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android