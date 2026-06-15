Шон О'Мэлли — Айманн Захаби: прямая онлайн трансляция боя началась

15 июня в Вашингтоне (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Freedom 250. В рамках карда бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли проводит бой против канадца Айманна Захаби. Поединок О’Мэлли — Захаби начался. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

В своём предыдущем выступлении на UFC 324 в январе О’Мэлли одержал победу единогласным решением судей над китайцем Сонгом Ядонгом. Захаби в октябре на турнире UFC Fight Night 262 взял верх раздельным решением над эквадорцем Марлоном Вера.

Главным событием вечера станет титульный бой в лёгком весе (до 70 кг), в котором чемпион Илия Топурия, представляющий Испанию и Грузию, встретится с американцем Джастином Гейджи.

Ранее сообщалось, что старт турнира был отложен на час из-за погодных условий.