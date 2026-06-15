Маурисио Руффи победил Майкла Чендлера в первом раунде на турнире UFC в Белом доме

В ночь на 15 июня в Вашингтоне проходит турнир UFC Freedom 250, который идёт на лужайке перед Белым домом. В рамках турнира американец Майкл Чендлер встретился с бразильцем Маурисио Руффи.

Бой закончился досрочной победой Руффи нокаутом в первом раунде.

Права на видео принадлежат Ultimate Fighting Championship.

Ранее в первом бою турнира бразилец Диего Лопес нокаутировал американца Стива Гарсию во втором раунде. Главным событием вечера станет титульный поединок в лёгком весе (до 70 кг), где действующий чемпион Илия Топурия, представляющий Испанию и Грузию, встретится с американцем Джастином Гейджи.

В соглавном событии Алекс Перейра и Сириль Ган подерутся за временный титул в тяжёлом весе. Всего на турнире запланировано семь боёв.