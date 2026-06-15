Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Маурисио Руффи победил Майкла Чендлера в первом раунде на турнире UFC в Белом доме

Маурисио Руффи победил Майкла Чендлера в первом раунде на турнире UFC в Белом доме
Комментарии

В ночь на 15 июня в Вашингтоне проходит турнир UFC Freedom 250, который идёт на лужайке перед Белым домом. В рамках турнира американец Майкл Чендлер встретился с бразильцем Маурисио Руффи.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Маурисио Руффи (W) — Майкл Чендлер
15 июня 2026, понедельник. 04:00 МСК
Маурисио Руффи
Окончено
TKO
Майкл Чендлер

Бой закончился досрочной победой Руффи нокаутом в первом раунде.

Права на видео принадлежат Ultimate Fighting Championship.

Ранее в первом бою турнира бразилец Диего Лопес нокаутировал американца Стива Гарсию во втором раунде. Главным событием вечера станет титульный поединок в лёгком весе (до 70 кг), где действующий чемпион Илия Топурия, представляющий Испанию и Грузию, встретится с американцем Джастином Гейджи.

В соглавном событии Алекс Перейра и Сириль Ган подерутся за временный титул в тяжёлом весе. Всего на турнире запланировано семь боёв.

Материалы по теме
UFC в Белом доме: турнир в самом разгаре! Ждём Топурию, Гейджи и Перейру. LIVE
Live
UFC в Белом доме: турнир в самом разгаре! Ждём Топурию, Гейджи и Перейру. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android