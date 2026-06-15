Видео брутального нокаута в бою Майкл Чендлер — Маурисио Руффи

В ночь на 15 июня в Вашингтоне проходит турнир UFC Freedom 250, который идёт на лужайке перед Белым домом. В рамках турнира американец Майкл Чендлер встретился с бразильцем Маурисио Руффи. Бразилец победил нокаутом в первом раунде, после чего появилось видео финиша.

Права на видео принадлежат Ultimate Fighting Championship.

Чендлер находился в защите, однако Руффи нанёс ему мощный удар ногой с разворота точно в голову, американец попятился. Далее Маурисио принялся добивать своего оппонента, Чендлер упал, а судья был вынужден остановить поединок.

Для Чендлера это поражение стало шестым в семи боях и четвёртым кряду. Американцу на момент написания новости 40 лет.

Чендлер рассказал, что отмена боя с Макгрегором его не сломала