«Это грандиозное объявление». Тайсон Фьюри намекнул на новый бой

Экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри намекнул на грандиозное большое событие, давая комментарии на турнире UFC в Белом доме.

— Вы не были в США с 2021-го. Как ощущения?

– Прошло много времени, и, боже мой, как я рад быть на этом историческом событии в день рождения Дональда Трампа.

— Вы здесь, потому что есть новости, связанные с вами и Даной Уайтом?

– Думаю, пусть Дана выскажется. Его шаг первый. Это грандиозное объявление.

– Мы ждали боя с Джошуа 10 лет. Взволнованы?

– Очень. Он готовился больше 10 лет, но почему-то этот бой ещё не состоялся. Надеюсь, это скоро случится. Есть вероятность, что в августе проведу разметочный поединок. У меня нет больших новостей, – сказал Фьюри, слова которого приводит UFC on TNT Sports в Х.

Последний профессиональный поединок Тайсона Фьюри состоялся 11 апреля 2026 года в Лондоне, где он одержал победу над Арсланбеком Махмудовым.

Дядя Тайсона Фьюри готовит Верхувена к бою с Усиком