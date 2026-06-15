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Джош Хокит нокаутировал Деррика Льюиса на турнире UFC в Белом доме

Джош Хокит нокаутировал Деррика Льюиса на турнире UFC в Белом доме
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В ночь с 14 на 15 июня в столице Соединённых Штатов Америки (США) Вашингтоне на лужайке у Белого дома проходит крупный турнир промоушена UFC Freedom 250. В главном карде в тяжёлом весе встретились американцы Джош Хокит и Деррик Льюис.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Джош Хокит — Деррик Льюис
15 июня 2026, понедельник. 04:30 МСК
Джош Хокит
Не началось
Деррик Льюис

Права на видео принадлежат Ultimate Fighting Championship.

Хоккит одердал в данном поединке победу техническим нокаутом во втором раунде. Джош доминировал на протяжении почти всего боя, Льюис же выглядел измотанным. Во второй пятиминутке Хокит нанёс несколько точных попаданий, Льюис упал на канвас, а судья был вынужден остановить поединок.

На счету Хокита теперь 10 побед в 10 боях. В UFC он выиграл четыре из четырёх поединков. Льюис потерпел 14-е поражение в карьере. На его счету также 29 побед и один бой без результата.

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