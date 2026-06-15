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Шон О'Мэлли победил нокаутом Айманна Захаби на турнире UFC в Белом доме

Шон О'Мэлли победил нокаутом Айманна Захаби на турнире UFC в Белом доме
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В ночь на 15 июня в Вашингтоне проходит турнир UFC Freedom 250, который идёт на лужайке перед Белым домом. В рамках турнира американец Шон О'Мэлли встретился с канадцем ливанского происхождения Айманном Захаби.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Шон О'Мэлли (W) — Айманн Захаби
15 июня 2026, понедельник. 05:00 МСК
Шон О'Мэлли
Окончено
TKO
Айманн Захаби

Американец одержал победу нокаутом во втором раунде.

Права на видео принадлежат Ultimate Fighting Championship.

Ранее Джош Хокит нокаутировал Деррика Льюиса. Главным событием вечера станет титульный поединок в лёгком весе (до 70 кг), где действующий чемпион Илия Топурия, представляющий Испанию и Грузию, встретится с американцем Джастином Гейджи.

В соглавном событии Алекс Перейра и Сириль Ган подерутся за временный титул в тяжёлом весе. Всего на турнире запланировано семь боёв.

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