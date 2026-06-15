Видео нокаута в бою Джош Хокит – Деррик Льюис

В ночь с 14 на 15 июня в столице Соединённых Штатов Америки (США) Вашингтоне на лужайке у Белого дома проходит крупный турнир промоушена UFC Freedom 250. В главном карде в тяжёлом весе Джош Хокит одержал победу техническим нокаутом во втором раунде Дерриком Льюисом.

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На счету Хокита теперь 10 побед в 10 боях. В UFC он выиграл четыре из четырёх поединков. Льюис потерпел 14-е поражение в карьере. На его счету также 29 побед и один бой без результата.

Главным событием вечера станет титульный поединок в лёгком весе (до 70 кг), где действующий чемпион Илия Топурия, представляющий Испанию и Грузию, встретится с американцем Джастином Гейджи.

В соглавном событии Алекс Перейра и Сириль Ган подерутся за временный титул в тяжёлом весе. Всего на турнире запланировано семь боёв.