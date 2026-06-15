Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Видео нокаута в бою Джош Хокит – Деррик Льюис

Видео нокаута в бою Джош Хокит – Деррик Льюис
Комментарии

В ночь с 14 на 15 июня в столице Соединённых Штатов Америки (США) Вашингтоне на лужайке у Белого дома проходит крупный турнир промоушена UFC Freedom 250. В главном карде в тяжёлом весе Джош Хокит одержал победу техническим нокаутом во втором раунде Дерриком Льюисом.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Джош Хокит (W) — Деррик Льюис
15 июня 2026, понедельник. 04:30 МСК
Джош Хокит
Окончено
TKO
Деррик Льюис

Права на видео принадлежат Ultimate Fighting Championship.

На счету Хокита теперь 10 побед в 10 боях. В UFC он выиграл четыре из четырёх поединков. Льюис потерпел 14-е поражение в карьере. На его счету также 29 побед и один бой без результата.

Главным событием вечера станет титульный поединок в лёгком весе (до 70 кг), где действующий чемпион Илия Топурия, представляющий Испанию и Грузию, встретится с американцем Джастином Гейджи.

В соглавном событии Алекс Перейра и Сириль Ган подерутся за временный титул в тяжёлом весе. Всего на турнире запланировано семь боёв.

Материалы по теме
UFC в Белом доме: начинается главный бой вечера! Топурия справится с Гейджи? LIVE
Live
UFC в Белом доме: начинается главный бой вечера! Топурия справится с Гейджи? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android