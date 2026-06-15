«Пётр Ян должен был быть здесь». Шон О'Мэлли вызвал россиянина после победы в Белом доме

В ночь на 15 июня в Вашингтоне проходит турнир UFC Freedom 250, который идёт на лужайке перед Белым домом. В рамках турнира американец Шон О'Мэлли встретился с канадцем ливанского происхождения Айманном Захаби и нокаутировал его. После боя Шон высказался о чемпионе дивизиона Петре Яне.

«Пётр Ян! Это он должен был быть сегодня здесь. Я не знаю, почему он не появился. Это тот бой, который я хочу получить следующим. Они хотят сделать бой Мераба и Петра. Но я хочу драться в следующем поединке с Яном», — сказал Шон после своей победы.

Напомним, в главном бою Илия Топурия подерётся за титул чемпиона в лёгком весе против Джастина Гейджи.

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