Алекс Перейра — Сириль Ган: прямая онлайн трансляция боя началась

Сегодня, 15 июня, проходит турнир по смешанным единоборствам UFC White House — Freedom 250, в соглавном событии которого проходит поединок между бывшим чемпионом UFC в среднем и полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой (13-3) и экс-обладателем временного титула UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом (13-2-0-1). На кону их противостояния стоит звание временного чемпиона UFC в тяжёлом весе.

На момент написания новости бойцы выходят в октагон.

Спортивный портал «Чемпионат» ведёт прямую онлайн трансляцию поединка, в которой отражает наиболее значимые детали и события. Также отметим, что данное противостояние, как и весь турнир, доступен для просмотра на телеканале «Матч! Боец» и на онлайн-платформе UFC Fight Pass.

Алекс Перейра показал ударную работу перед боем с Сирилем Ганом