Видео: нокаут в исполнении Шона О'Мэлли в бою с Айманном Захаби

В ночь на 15 июня в Вашингтоне проходит турнир UFC Freedom 250, который идёт на лужайке перед Белым домом. В рамках турнира американец Шон О'Мэлли победил канадца ливанского происхождения Айманна Захаби нокаутом во втором раунде.

Права на видео принадлежат Ultimate Fighting Championship.

Все предыдущие бои в рамках турнира также заканчивались нокаутом. Главным событием вечера станет титульный поединок в лёгком весе (до 70 кг), где действующий чемпион Илия Топурия, представляющий Испанию и Грузию, встретится с американцем Джастином Гейджи.

В соглавном событии Алекс Перейра и Сириль Ган подерутся за временный титул в тяжёлом весе. Всего на турнире запланировано семь боёв.