Илия Топурия — Джастин Гейджи: прямая онлайн трансляция боя началась

В понедельник, 15 июня, проходит турнир по смешанным единоборствам UFC White House — Freedom 250, в главном событии которого состоится поединок между непобеждённым 29-летним чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией и обладателем временного титула UFC в лёгком весе американцем Джастином Гейджи.

На момент написания новости бойцы уже выходят в октагон.

Спортивный портал «Чемпионат» ведёт прямую онлайн трансляцию поединка, в которой отражает наиболее значимые детали и события. Также отметим, что данное противостояние, как и весь турнир, доступен для просмотра на телеканале «Матч! Боец» и на онлайн-платформе UFC Fight Pass.

Топурия с Усиком отпраздновал победу над Гейджи за сутки до боя