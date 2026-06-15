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Сириль Ган отреагировал на победу над Алексом Перейрой в Белом доме

Сириль Ган отреагировал на победу над Алексом Перейрой в Белом доме
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Обладатель временного чемпионского пояса UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) француз Сириль Ган отреагировал на свою победу над бразильцем Алексом Перейрой на турнире в Белом доме.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган (W)
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Сириль Ган
Окончено
TKO
Алекс Перейра

«Все знают, что я отличный атлет. Я хорошо двигаюсь. Я был отлично готов. Был готов ментально. Что дальше? Мы посмотрим. Я готов к любому сценарию», — заявил Ган в октагоне в интервью Джо Рогану.

Напомним, бой завершился нокаутирующей победой Гана во втором раунде. Сначала француз поймал соперника ударом в голову, затем принялся добивать, однако Перейра выстоял. Спустя секунды Ган вновь понёсся на потрясённого соперника и добил его, а рефери был вынужден остановить поединок. Как итог — победа техническим нокаутом.

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