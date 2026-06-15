Алекс Перейра высказался после поражения в бою с Сирилем Ганом на турнире UFC в Белом доме

Бывшим чемпионом UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра высказался после поражения в бою с французом Сирилем Ганом в рамках турнира UFC White House — Freedom 250 и ответил на вопрос, продолжит ли он драться в тяжёлом весе.

«Каждый раз я выхожу и рискую. Сейчас получилось точно так же. Буду ли я дальше драться в тяжёлом весе? Пока не знаю. Нам нужно сесть вместе с командой и подумать», — сказал Алекс Перейра после боя.

Бразилец был отправлен в нокаут во втором раунде.

На счету Алекса Перейры теперь 13 побед и три поражения в ММА. У Сириля Гана — 13 побед, два поражения и один бой, оставшийся без результата.

Напомним, в главном бою турнира Илия Топурия подерётся за титул чемпиона в лёгком весе против Джастина Гейджи.