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Алекс Перейра высказался после поражения в бою с Сирилем Ганом на турнире UFC в Белом доме

Алекс Перейра высказался после поражения в бою с Сирилем Ганом на турнире UFC в Белом доме
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Бывшим чемпионом UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра высказался после поражения в бою с французом Сирилем Ганом в рамках турнира UFC White House — Freedom 250 и ответил на вопрос, продолжит ли он драться в тяжёлом весе.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган (W)
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Сириль Ган
Окончено
TKO
Алекс Перейра

«Каждый раз я выхожу и рискую. Сейчас получилось точно так же. Буду ли я дальше драться в тяжёлом весе? Пока не знаю. Нам нужно сесть вместе с командой и подумать», — сказал Алекс Перейра после боя.

Бразилец был отправлен в нокаут во втором раунде.

На счету Алекса Перейры теперь 13 побед и три поражения в ММА. У Сириля Гана — 13 побед, два поражения и один бой, оставшийся без результата.

Напомним, в главном бою турнира Илия Топурия подерётся за титул чемпиона в лёгком весе против Джастина Гейджи.

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